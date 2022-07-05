شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مباراة الأهلى والجونة بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى والجونة باستاد خالد بشارة بالغردقة، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

س: ماموقف الاهلى والجونة فى جدول الدوري ؟

ج: يحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكهم 18، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى ثلاثة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 29.

س: من يدير مباراة الاهلى والجونة تحكيمياً الليلة ؟

ج: أعلنت لجنة الحكام طاقم تحكيم مباراة الاهلى والجونة كالتالى : "محمد عادل (حكم ساحة)، سمير جمال وهاني خيري (مساعدان)، أسامة إسماعيل (حكم رابع)، علاء صبري (حكم فيديو)، مصطفى عطية (مساعد حكم فيديو).

س: ماذا فعل الاهلى والجونة فى أخر ظهور بالدوري ؟

ج: خسر الأهلى من سموحة بثلاثية مقابل هدفين فى آخر ظهور ببطولة الدورى، فيما خسر الجونة من إيسترن كومبانى بنفس النتيجة فى آخر جولة.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الاهلى والجونة ؟

ج: الأرقام تميل بقوة لمصلحة الأهلى الذى حقق 10 انتصارات فى 18 لقاء مقابل فوز وحيد للجونة وتعادلا 7 مرات أخرها (3 – 3) فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى كما تعادلا سلبياً فى كأس الرابطة ، على صعيد الأهداف زار الأهلى شباك الفريق الساحلى 27 مرة مقابل 11 هدف استقبلتها شباكه.

س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الجونة ؟

ج: ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - صلاح محسن - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.