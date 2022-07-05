شكرا لقرائتكم خبر عن 9 يوليو موعد وصول الفرق المشاركة فى أمم أفريقيا لليد..و إعتذار كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن محمد الألفي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد مصر 2022، عن موعد وصول المنتخبات المشاركة في البطولة، التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 9 إلى 19 يوليو المقبل، على صالتي مجمع حسن مصطفى وأكتوبر الدولية، أن دولة كينيا اعتذرت عن المشاركة في البطولة.

وقال الألفي في تصريحات، أن منتخبات السنغال وأنجولا والمغرب والكونغو، وصلت مصر باللفعل وتعسكر خلال الفترة الحالية، استعداداً للبطولة.

وأوضح الألفي أن باقي المنتخبات المشاركة، ستصل يوم 9 يوليو الجاري من أجل الاستعداد للمشاركة في منافسات البطولة المقرر إنطلاقها يوم الإثنين المقبل.

وأتم الألفي حديثه أن كينيا قد إعتذرت عن المشاركة في البطولة المقبلة، وأن الاتحاد الأفريقي لليد يدرس خلال الفترة الحالية دعوة المنتخب الليبي.

ويشارك في البطولة 14 منتخبا، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات حسب القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر - المغرب - الكاميرون.

المجموعة الثانية: الجزائر - الجابون - غينيا - كينيا.

المجموعة الثالثة: تونس - الرأس الأخضر - نيجيريا.

المجموعة الرابعة: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - السنغال - زامبيا.