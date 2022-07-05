شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مواجهة جمعت الأهلى والجونة قبل صدام الليلة بالدورى. .إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى والجونة باستاد خالد بشارة بالغردقة، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

18 مواجهة بين الاهلى والجونة في الدوري ( 17 مباراة بالدوري+ مباراة بكأس الرابطة) حقق المارد الاحمر 10 انتصارات مقابل فوز وحيد للجونة بينما انتهت 7 مباريات بالتعادل ، سجل المارد الاحمر 27 هدف فى شباك الجونة وتلقت شباكه 11 هدف

أخر مباراة جمعت بين الفريقين في الدوري انتهت بالتعادل الايجابى بثلاثة أهداف لكل فريق فيما انتهت أخر مباراة بين الفريقين بكأس الرابطة بالتعادل السلبى .



مواجهات الاهلى والجونة