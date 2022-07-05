كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والجونة اليوم.. الموعد والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الجونة نظيره الأهلي، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد خالد بشارة بالغردقة، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلى المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 44 نقطة، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.

تعتبر المباراة أول اختبار للمدير الفنى لفريق الأهلى شواريش ببطولة الدورى العام، وسبق للمدير الفنى أن قاد الأهلى لتحقيق الفوز في أول مباراة تحت قيادته الفنية على حساب فريق بتروجت في نصف نهائى كأس مصر لموسم 2021، وعلى الجانب الأخر يسعى الجونة بقيادة مديره الفنى تامر مصطفى للهروب من شبح الهبوط الذي يطارده.

تشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع أن يعتمد سواريس على التشكيل التالي:

الشناوي

محمد هاني، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، معلول

حمدي فتحي، ديانج، قفشة، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر

محمد شريف

القنوات الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والجونة مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.