شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول ترتيب الدورى المصرى قبل مواجهة الأهلى والجونة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى والجونة باستاد خالد بشارة بالغردقة، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء الثلاثاء 12 يوليو باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

جدول ترتيب الدورى المصرى قبل مواجهة الاهلى والجونة

الزمالك 51 نقطة من 23 مباراة

بيراميدز 46 نقطة من 22 مباراة

الأهلى 44 نقطة من 20 مباراة

فيوتشر 39 نقطة من 23 مباراة

سموحة 39 نقطة من 23 مباراة

القنوات الناقلة لمباريات الدورى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.