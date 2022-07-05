شكرا لقرائتكم خبر عن أوتوبيس مكشوف فى انتظار أبطال التايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل مطار القاهرة بعد قليل بعثة منتخب مصر للتايكوندو قادمة من الجزائر عقب المشاركة في دورة البحر المتوسط وحققت فيها لابعثة 4 ميداليات متنوعة .

وتم تجهيز اتوبيس مكشوف لاستقبال الأبطال في مطار القاهرة والاحتفاء بهم بعد تتويجهم بالميداليات التي وفعت رصيد مصر لعدد كبير من الميداليات في البطولة حيث حقق سيف عيسى، لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو، الميدالية الذهبية لمنافسات وزن 80 كجم تايكوندو بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة فى بمدينة وهران بالجزائر بعد الفوز على بطل إسبانيا فى المباراة النهائية بنتيجة 7-4.

و حققت أشرقت درويش الميدالية الفضية لمنافسات التايكوندو لوزن - 57 كجم بعد الخسارة في مباراة النهائي أمام بطلة تركيا بنتيجة 28/7 فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر.وبذلك .

و حصدت آية شحاتة الميدالية البرونزية فى منافسات التايكوندو وزن 67 كجم، بعد الخسارة في نصف النهائي من بطلة كرواتيا بنتيجة 8/5 فى إطار منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بوهران. وبذلك يرتفع رصيد مصر لـ45 ميدالية بينها 11 ذهب و14 فضة و20 برونزية.

حصدت شهد الحسيني الميدالية البرونزية فى التايكوندو بعد خسارتها من بطلة إسبانيا 5/1 فى نصف نهائي منافسات وزن 49 كجم فى دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.



اتوبيس مشكوف



استعدادات لاستقبال التايكوندو