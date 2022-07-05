شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم وطريقة التأهل لمونديال السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم منتخب السلة صدارة المجموعة الرابعة وتأهله إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٣ بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة ٨٠/٥٢ في المباراة التي أقيمت اول امس الأحد.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على كل من السنغال وكينيا قبل الفوز على الكونغو الديمقراطية في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم التي أقيمت على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل منتخب مصر إلى المرحلة النهائية رفقة كل من: الكونغو الديمقراطية، والسنغال بعد احتلالهما المركزين الثاني والثالث في المجموعة الرابعة.

يتبقى مرحلة ثالثة وأخيرة ستنضم فيها المنتخبات الثلاثة التي صعدت من المجموعة الرابعة إلى المنتخبات الثلاثة الصاعدة من المجموعة الثانية التي ضمنت التأهل منها كل من: جنوب السودان وتونس، و الكاميرون على أن يتأهل كل منتخب بالنقاط التي حصدها في المرحلة التي انتهت مؤخرًا.

بمعنى أن المجموعة التي سيتواجد فيها مصر والكونغو والسنغال وجنوب السودان وتونس والكاميرون، سيتواجد فيها المنتخب المصري برصيد 11 نقطة التي جمعها من المرحلة السابقة وسيتواجد في المركز الأول في حال خسارة جنوب السودان من الكاميرون، بينما في حال فوز جنوب السودان سيرتفع رصيده إلى ١٢ نقطة وسيكون منتخب مصر في وصافة المجموعة.

سيتم لعب المرحلة الثالثة والأخيرة على مرحلتين الأولى ستكون في الفترة من ٢٢ إلى ٣٠ أغسطس المقبل بتونس ، أما المرحلة الثانية ستكون في الفترة من ٢٠ إلى ٢٨ فبراير لعام ٢٠٢٣، ولم يتحدد أماكن إقامتها حتى الآن.

في نهاية مباريات المرحلة الأخيرة يتأهل أول منتخبين مباشرة إلى كأس العالم، مع صاحب أفضل مركز ثالث من بين المجموعتين.