شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجهز المثلوثى للمشاركة مع الزمالك أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك التونسى حمزة المثلوثى ظهير أيمن الفريق بعد شفائه من الإصابة التي ألمت به مؤخرا وأبعدته عن المشاركة مع الأبيض في مبارياته الأخيرة .

وأصيب حمزة المثلوثى في لقاء طلائع الجيش بالتواء في الكاحل ، وخضع اللاعب لبرنامج علاجى خاص خلال المباريات الماضية وخاض جزء من مباراة فريقه بالأمس أمام مصر المقاصة وديا والتي انتهت لصالح الأبيض بهدفين مقابل هدف .

ويرغب فيريرا في تقييم المثلوثى خلال المباريات الأخيرة بالدورى قبل الحكم عليه خاصة وأن هناك اتفاق على رحيل اللاعب ، إلا أن المدير الفني يرفض تماما التدخل في عمله مؤكدا أنه لن يرحل أي لاعب إلا بعد رؤيته بشكل نهائى .