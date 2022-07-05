شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة يطلب تقريراً عن المصابين في المقاولون استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب، تقريراً طبياً عن المصابين، لتحديد موقفهم من مباراة الزمالك المقبلة والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويعكف الجهاز الفني لنادى المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، على وضع حلول عاجلة لأزمة إهدار الفرص السهلة من لاعبى الفريق، قبل اللقاء المقبل لذئاب الجبل أمام الزمالك، ومنح عودة تعليمات خاصة للمهاجمين بضرورة استغلال الفرص التى تتاح لهم أمام المرمى، خاصة أن الزمالك لن يفرط فى أى نقطة بسبب المنافسة على الدوري العام مع الأهلي.

من جهته أكد طلعت محرم، المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن الحظ يعاند فريقه كثيراً الفترة الماضية، بسبب الفرص السهلة التى يهدرها اللاعبون خلال المباريات.

وقال طلعت محرم فى تصريحات عبر برنامج "وان تو" عبر إذاعة أون سبورت، "نسعى لاستغلال التوقف قبل مواجهة الزمالك، واجهنا البنك الأهلي بعناصر محترمة ومميزة، خاصة فى الهجوم، واستطعنا التقليل من خطورتهم على مدار المباراة والفرصة الوحيدة التى تمكنوا من الوصول بها سجلوا هدفا".

وأضاف محرم، "التوفيق لم يحالفنا لخطف الفوز قبل نهاية المباراة، لكن مباراة الجونة جاءت فى وقت مناسب جداً، لدينا لاعبون مميزون ولكن التوفيق لم يحالفهم".