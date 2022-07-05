شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج بطولة العالم للسلاح للرجال والسيدات بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف العاصمة المصرية القاهرة وبالتحديد استاد القاهرة الدولي حدث يحدث مرة واحدة كل عام للاعبي السلاح العالمي وهي بطولة العالم للرجال والسيدات في مختلف الأسلحة.

وتقام منافسات الفردي على يومان حيث يبدأ اليوم الأول بالمجموعات وأدوار خروج المغلوب الغير الرئيسية ثم تستكمل المنافسات بعد يومان بدايةً من دور ال 64 الرئيسي وحتى الدور النهائي.

كما تقام منافسات الفرق على يومان أيضًا حيث تبدأ في اليوم الأول المنافسات من أدوار خروج المغلوب حسب عدد الفرق المشاركة إلى دور ربع النهائي، ثم تنطلق في اليوم التالي المنافسات من دور ربع النهائي حتى الدور النهائي.

وتنطلق البطولة يوم 15 يوليو بمنافسات الفردي لسلاح سيف المبارزة سيدات وسلاح السيف رجال، يليها منافسات سلاح الشيش سيدات وسلاح سيف المبارزة رجال، ثم يتبعها في اليوم الثالث منافسات سلاح الشيش رجال وسلاح السيف سيدات.

وتبدأ مراسم التتويج من يوم 18 حيث تنطلق فاعليات منافسات الفردي لسلاح سيف المبارزة سيدات وسلاح السيف رجال من دور ال 64 الرئيسي حتى النهائي، كما ستقام حفل افتتاح البطولة في نفس اليوم.

وتستكمل منافسات سلاح الشيش سيدات وسلاح سيف المبارزة رجال يوم 19، يليها في اليوم التالي الموافق 20 ختام منافسات الفردي بسلاح الشيش رجال وسلاح السيف سيدات.

وفي نفس اليوم تنطلق منافسات الفرق لسلاح سيف المبارزة سيدات وسلاح السيف رجال، وفي اليوم التالي الموافق 21 تستكمل منافسات الفرق لسلاح السيف رجال وسلاح سيف المبارزة سيدات مع انطلاق منافسات الفرق لسلاح الشيش سيدات وسلاح سيف المبارزة رجال.

كما تستكمل منافسات الفرق لسلاح الشيش سيدات وسلاح سيف المبارزة رجال في اليوم التالي مع انطلاق منافسات الفرق لسلاح الشيش رجال وسلاح السيف سيدات.

وتختتم فاعليات البطولة يوم 23 باستكمال منافسات الفرق لسلاح الشيش رجال وسلاح السيف سيدات وإقامة حفل الختام.