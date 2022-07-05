شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تعسكر فى كوريا بعد ذهبية سيدات البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة القاهرة، متجهة الى كوريا للمشاركة فى معسكر خارجى استعدادا للبطولات المقبلة، وتم تنظيم المعسكر من جانب الراعى لها.

ويأتى معسكر هنا جودة بعد ساعات من وصولها إلى القاهرة عقب المشاركة فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط والتى حقق خلالها المنتخب ذهبية السيدات بمشاركة هنا ومعها دينا مشرف و مريم الهضيبى.

خسرت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة فى منافسات ربع نهائي فردى دورة البحر المتوسط بعد الهزيمة أمام لاعبة فرنسا بنتيجة 4/0 في إطار دورة ألعاب البحر المتوسط .

وحقق عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة المركز الثاني والميدالية الفضية لمنافسات فردي الرجال بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر بعدما خسر من بطل إسبانيا في المباراة النهائية بنتيجة 4-2