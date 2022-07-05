شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف مستحقات فبراير ومارس للحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأ مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، اليوم الثلاثاء صرف مستحقات الحكام عن شهري فبراير ومارس الماضيين، بناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد فى اجتماعه الذى عقد الأربعاء الماضى.

فيما كشف مسئولو اتحاد الكرة ، أن عقد مارك كلاتنبرج رئيس لجنة تطوير الحكام مع الاتحاد اليوناني لكرة القدم، يمتد حتى نهاية الشهر الجارى وهو ما يؤجل بدء عمله مع لجنة الحكام بالجبلاية.