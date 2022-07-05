شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى لمنتخب الكرة النسائية يحذر اللاعبات من زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حذر الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية بقيادة محمد كمال اللاعبات من الإفراط في تناول الأطعمة التي قد تتسبب في زيادة الوزن، خلال فترة الإجازة التي حصلن عليها لمدة 6 أيام، عقب انتهاء المعسكر المفتوح الأول.
وشدد الجهاز الفني للمنتخب على اللاعبات ضرورة المحافظة على معدلات اللياقة البدنية، خلال فترة الإجازة، من أجل العودة بشكل مميز خلال المرحلة المقبلة.
جدير بالذكر أن الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على الكرة النسائية اجتمعت باللاعبات في ختام المعسكر الأول للمنتخب، وأشادت بالتزامهن، كما وعدت بظهور قوي للكرة النسائية خلال الموسم المقبل.
فى السياق ذاته، أكد محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية، أن فترة الإعداد الأولى التي قام بها مع اللاعبات آتت ثمارها، خاصة على صعيد اكتشاف عناصر جديدة تدعم صفوف المنتخب خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح كمال أن العناصر الجديدة ستلعب دورًا فعالًا مع المنتخب خلال الفترة المقبلة، وأبرزها نور جوهر، دانا كريم، نور عبدالواحد السيد وغيرهن من العناصر الصغيرة في السن.
وشدد كمال على أن احتراف اللاعبة شروق سيد لاعبة وادى دجلة السابقة في نادي أولمبيا كلوج الروماني، وخوضها منافسات دوري أبطال أوروبا، سيمهد الطريق أمام احتراف عدد كبير من المواهب الصاعدة خلال الفترة المقبلة.