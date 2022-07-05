شكرا لقرائتكم خبر عن 9 نهائيات تزين تاريخ غزل المحلة بعد تأهله في كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق غزل المحلة إنجازاً فريداً بعد تأهله إلى الدور النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وذلك بعدما تخطى الاسماعيلي في مباراة الدور نصف النهائي والتي جمعت الفريقين أمس، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 1/1، قبل أن تمتد المباراة لأشواط إضافية انتهت بالتعادل أيضاً بنتيجة 2/2، ونجح غزل المحلة في حسم نتيجة اللقاء لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3.

وضرب غزل المحلة موعداً مع فيوتشر في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية، ليكون أبناء المحلة على موعد مع خوض النهائي التاسع في تاريخهم.

وكان آخر نهائي خاضه غزل المحلة عام 200 ، عندما خسر أمام الأهلي 2-0 في الوقت الإضافي في نهائي كأس مصر، قبل أن يخسر أيضًا 2-1 أمام الزمالك في كأس السوبر المصري، وذلك قبل 21 عاماً.

وخاض غزل المحلة 8 نهائيات عبر تاريخه لم يفز في أى منها.

6 نهائيات في كأس مصر

ـ في موسم 1974/1975: خسر غزل المحلة أمام الزمالك 1/0

ـ في موسم 1978/1979: خسر غزل المحلة أمام الزمالك 3/0

ـ في موسم 1985/1986: خسر غزل المحلة أمام الترسانة 3/2

ـ في موسم 1992/1993: خسر غزل المحلة أمام الأهلي 3/2

ـ في موسم 1994/1995: خسر غزل المحلة أمام المقاولون 2/0

ـ في موسم 2000/2001: خسر غزل المحلة أمام الأهلي 2/0

كأس السوبر المصري مرة واحدة

ـ في موسم 2001، عندما انسحب الأهلي بطل كأس مصر من المباراة، لضيق الوقت قبل مواجهات دوري أبطال أفريقيا وقتها، ليخوض غزل المحلة مباراة كأس السوبر ويخسر أمام الزمالك 2/1.

نهائي دوري أبطال أفريقيا

وذلك في موسم 1974، وخسر غزل المحلة المباراة النهائية أمام كارا برازافيل بطل الكونغو، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز بطل الكونغو 4/2، فيما انتهت مباراة الإياب بهزيمة غزل المحلة أيضاً بنتيجة 2/1.