شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يعتذر عن انضمام أحمد شريف لمنتخب الشباب للمشاركة في وديتي السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر نادى فاركو عن إنضمام لاعبه أحمد شريف لصفوف منتخب الشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر ،ويأتي إعتذار فاركو عن إنضمام أحمد شريف بسبب ارتباط الفريق البرتقالى بمباريات بطولة الدوري.

وطالب منتخب الشباب انضمام الشريف للمشاركة في وديتي السعودية الذي يخوضها المنتخب في السعودية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد فاركو لمواجهة المصرى البورسعيدى فى السادسة والنصف مساء الأربعاء 13 يوليو الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة، بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.