شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر.. ثنائى ألمانى وكولومبى فى الصورة وانتظار موقف خليلوزيتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف اتحاد الكرة، من جهوده لحسم ملف المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر فى المرحلة المقبلة خلفا لإيهاب جلال المدير الفنى السابق للفراعنة الذى تمت إقالته بعد الخسارة برباعية أمام كوريا الجنوبية وديا.

وشهدت الساعات الأخيرة اهتمام اتحاد الكرة بالمدرسة الألمانية، حيث دخل مدربين اثنين ألمانيين حسابات اتحاد الكرة لتدريب المنتخب إحدهما هايكو هيرليتش، كما يتواجد أيضا فى الصورة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

فى السياق ذاته، أكد عامر حسين، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أن البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني الحالي للمنتخب المغربي، سيكون مرشحًا لتدريب المنتخب الوطني في حالة رحيله عن المغرب.وقال حسين ف: "حازم إمام ومحمد بركات يتوليان ملف مدرب منتخب مصر، ويدرسان العديد من السير الذاتية، ونحن في مرحلة انتقالات، وحيد خليلوزيتش مرشح لتدريب المنتخب الوطني، في حالة رحيله عن المنتخب المغربي ، ونترقب موقفه مع فريقه الحالى".

وأضاف: "نرفض تأجيل التعاقد مع المدير الفني للمنتخب الوطني، احترامًا لمواعيد الأجندة الدولية حتى لا نقع في أخطاء حصد نقاط التصنيف في الفترة المقبلة".