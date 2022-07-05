شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة..أزمة قلبية تنهى الرحلة التاريخية لشحته مع الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الثلاثاء الذكرى السادسة والعشرين لرحيل شحتة، أسطورة الكرة المصرية والدراويش، والذى رحل عن عالمنا بعدما نجح فى كتابة تاريخ بأحرف من نور بعد مسيرة عامرة بالألقاب مع القلعة الصفراء.

نبذه عن شحتة:

ولد محمد صديق محمد الشهير بـ"شحتة" فى محافظة الإسماعيلية عام 1940 وهو من أصل باكستانى، واستطاع أن يكون مع الثنائى رضا والعربى أحد أشهر مثلث فى كرة القدم وأطلق عليه الراحل نجيب المستكاوى لقب "الكونت دى شحتة" نسبة إلى "دى ستيفانو" نجم ريال مدريد فى عصره الذهبى.

بداية شحتة:

بدأ شحته مشواره مع الدراويش عندما انضم إلى صفوف أول فريق للناشئين تم تكوينة بالنادى الاسماعيلى ، حيث ظل يتدرج فى صفوف الناشئين حتى صعد الى الفريق الاول و كانت مباراة الأسماعيلى و المنصورة عام 1957هى اول مباراة رسمية له مع الفريق الاول .

وظل يلعب شحته إلى جوار أبرز لاعبى الدراويش فى الستينات العظيم، على رأسهم رضا و العربى و أميرو و السقا وخليل سامبو و السنارى و حودة وسيد حامد وعلى ابو جريشة وسيد عبد الرازق “بازوكا” ، إلى أن اعلن اعتزاله كرة القدم فى عام 1967

ويعد الراحل من هدافي الإسماعيلى على مدار التاريخ خلال بطولة الدورى العام برصيد 71 هدفا.

أحرز شحته هاتريك للاسماعيلى فى 6 مباريات كأكثر لاعب يحرز هاتريك فى تاريخ الاسماعيلى ، بينما احرز 6 اهداف فى مباراة واحدة كاكثر لاعب يسجل أهداف فى مباراة واحدة فى يوم 6 مارس 1964 امام دمنهور حينما فاز الدراويش على دمنهور بسبعة اهداف نظيفة.

مشواره الدولى:

انضم شحته للمنتخب الوطنى الأول عام 1961 و كانت مبارة مصر أمام المجر هى اولى مبارياته الدولية حيث شارك شحته فى العديد من البطولات الدولية وفى مقدمتها الدورة العربية بالمغرب ودورة الأمم الأفريقية عام 1963 ودورة طوكيو عام 1964 .

أهم الألقاب التى حصل عليها حينما كان لاعبا :

توج شحته مع الإسماعيلى ببطولة الدورى العام موسم 67 – 68 بعد الفوز فى اللقاء الأخير على الأهلى بهدف دون مقابل احرزه النجم على ابو جريشة من ركلة جزاء ، حيث كان شحته هو كابتن الفريق وقتها ، واحرز 4 اهداف خلال مشواره بالدورى.

أبرز الفرق التى تولى تدريبها :

تولى الكونت دى شحته تدريب العديد من المنتخبات والاندية العربية ابرزها منتخب مصر وهو مؤسس منتخب الامارات والاسماعيلى والمصرى واهلى دبى والقادسية واحُد السعودى .

أبرز البطولات التى حصل عليها حينما كان مدربا :

توج شحته مع المنتخب الوطنى الأول ببطولة كأس الأمم الافريقية عام 1986 بعدما عمل مدربا مساعدا للمدير الفنى الأنجليزى “مايكل سميث” كما نال مع المنتخب الوطنى على المركز الاول في دورة الالعاب الأفريقية في كينيا ، بالأضافة لكأس البطولة الدولية بكوريا.

كما استطاع شحته أن يقود الإسماعيلى للفوز ببطولة الدورى موسم 90- 91 بعد غياب 24 سنة فى أعقاب نجاحه نجح فى عمل جيل ذهبي عن طريق التعاقد مع لاعبين موهبين مع الاعتماد على بعض الناشئين وأصحاب الخبرات.

اهم الجوائز والأوسمة التى حصل عليها :

حصل الراحل شحتة على العديد من الأوسمة والجوائز أبرزها درع العمل الوطنى مع الاسماعيلى خلال جولاته لدعم المجهود الحربى ،كما حصل على كأس افضل مدرب فى مصر عام 1992 ، إضافة للعديد من الجوائز و الأوسمة فى منطقة الخليج.

وفى يوم 5-7-1996:

رحل شحته نجم الدراويش اثر ازمة قلبية مفاجئة تعرض لها بعد توليه تدريب النادى المصرى، لتفقد الكرة المصرية علامة بارزة فى تاريخها الكروى بصفة عامة وقد ظهر ذلك واضحا بعدما شيعه عشرات الالأف إلى مثواه الأخير.