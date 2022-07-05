شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الأهلى مع صافرة محمد عادل قبل مواجهة الجونة الليلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره الجونة اليوم، الثلاثاء، على ملعب خالد بشارة والمؤجلة من الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري، فى أول مهمة للبرتغالي ريكاردو سواريز بمسابقة الدوري، بعدما سبق وقاد الأهلي فى مباراته الماضية ضد بتروجت ببطولة كأس مصر.

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الدولى محمد عادل حكما لمباراة الأهلى والجونة ويعاونه سمير جمال وهانى خيرى مساعدان، وأسامة إسماعيل حكم رابع، وعلاء صبرى حكم فيديو ومصطفى عطية حكم مساعد فيديو.

وستكون مباراة الجونة هى الـ19 التى يديرها محمد عادل للأهلى، حيث سبق أن أدار للمارد الأحمر 18 مواجهة سابقة، حقق خلالهم المارد الأحمر الفوز في 14 مباراة وتعادل في 3 مواجهات وتلقي هزيمة واحدة فقط، واحتسب محمد عادل 9 ركلات جزاء لصالح الفريق الأحمر واحتسب ركلتين جزاء ضده وكانت لصالح فريق المصري البورسعيدي والزمالك، فيما حصل لاعبو الأهلي على 30 إنذارا وطرد مرة واحدة بعد إنذارين وأشهر الكارت الأحمر مباشرة مرة واحدة.

وتعود آخر مباراة أدارها محمد عادل للأهلى كانت فى 5 نوفمبر 2021 أمام الزمالك فى الدورى، وانتهت بفوز الأهلى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة والتى شهدت العديد من الأحداث، ومنذ ذلك المباراة لم يدير الحكم محمد عادل أى مباراة للأهلى.