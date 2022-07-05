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الأثقال صاحب نصيب الأسد بـ 10 ميداليات فى البحر المتوسط

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القاهرة - سامية سيد - تمتلك رفع الأثقال نصيب الأسد من رصيد البعثة المصرية بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة فى مدينة وهران الجزائرية  بواقع 10 ميداليات يليها المصارعة برصيد 9 ميداليات .

 

و فيما يلى تصنيف  ميداليات الفراعنة  على حسب الرياضيات كالتالى :

 

رفع الاثقال 10

 

- نعمة سعيد ذهبية وزن 71 كجم في الخطف رفع أثقال 

 

- نعمة سعيد ذهبية وزن 71 كجم في الكلين رفع أثقال

 

كريم كحلة فضية وزن 89 كجم خطف رفع أثقال 

 

- كريم كحلة فضية وزن 89 كجم كلين رفع أثقال

 

- أحمد علي برونزية الكلين وزن 120 كجم رفع أثقال 

 

- أحمد عبدالغني فضية الكلين وزن 61 كجم رفع أثقال 

 

- أحمد عبدالغني فضية الخطف وزن 61 كجم رفع أثقال

 

أحمد جابر برونزية الخطف وزن فوق 120 كجم رفع أثقال 

 

- أحمد جابر برونزية الكلين وزن فوق 120 كجم رفع أثقال

 

- بسمة عماد إبراهيم برونزية وزن 59 كجم في الكلين برفع الأثقال

 

 

 

المصارعة ..9 

 

- يحي حافظ فضية وزن 65 كجم مصارعة حرة

 

- عبداللطيف منيع فضية وزن 130 كجم مصارعة رومانيه   

 

 

- عمرو رضا ذهببة وزن 74 كجن مصارعة حرة 

 

 

- سمر حمزة برونزية وزن 76 كجم مصارعة حرة 

 

- شيماء محمد برونزية وزن 53 كجم مصارعة حرة 

 

 

- يوسف حميدة برونزية وزن 125 كجم مصارعة حرة

 

هيثم فهمي برونزية وزن 60 كجم مصارعة رومانية 

 

- عبدالرحمن عمر برونزية وزن 67 كجم مصارعة رومانية 

 

- نور الدين حسن برونزية وزن 87 كجم مصارعة رومانية 

 

الكاراتيه.. 7 

 

- فريال أشرف ذهبية وزن 68 كجم كاراتيه 

 

- يوسف بدوي ذهبية وزن 84 كجم كاراتيه

 

أحلام يوسف فضية وزن تحت 55 كجم كاراتيه  

 

- عبدالله ممدوح فضية وزن 75 كجم كاراتيه 

 

- أحمد أيمن برونزية 67 كجم كاراتيه 

 

- عمرو علاء برونزية وزن تحت 60 كجم كاراتيه

 

- ريم أحمد فضية وزن 50 كجم كاراتيه 

 

 

ألعاب القوى 5

 

بسنت حميدة ذهبية 200 متر عدو ألعاب القوى

 

- بسنت حميدة ذهبية 100 متر عدو ألعاب القوى 

 

- إسراء عويس فضية الوثب الطويل ألعاب القوى

 

- إيهاب عبدالرحمن فضية رمي الرمح ألعاب القوى

 

-محمد مجدي برونزية دفع الجلة ألعاب القوى 

 

 

التايكوندو 4

 

- سيف عيسى ذهبية وزن 80 كجم تايكوندو 

 

- أية شحاته برونزية وزن 67 كجم تايكوندو 

- شهد الحسيني برونزية 49 كجم تايكوندو 

 

- أشرقت درويش فضية وزن 57 كجم في التايكوندو

 

 

الملاكمة 3

 

- يسري حافظ ذهبية وزن فوق 91 كجم ملاكمة

 

 عمر السيد برونزية وزن 69 كجم ملاكمة

 

-يمنى عياد برونزية وزن 54 كجم ملاكمة

 

السلاح 2

 

- محمد السيد ذهبية سلاح سيف المبارزة 

- زياد السيسي ذهبية سلاح السابر 

 

 

 

 

الفروسية. .2

 

- منتخب الفروسية فضية الفرق 

 

محمد طلعت برونزية فردي الفروسية 

 

 

 

الجودو..2

 

 محمد عبدالموجود ذهبية وزن 66 كجم جودو

 

- يسري سامي برونزية وزن 60 كجم جودو 

 

تنس الطاولة .. 2

 

- منتخب السيدات لتنس الطاولة الميدالية الذهبية 

 

- عمر عصر فضية فردي رجال تنس طاولة 

 

الرماية 1 

 

عزمي محيلبة برونزية الرماية سكيت 

 

 

الجمباز 1 

 

- علي زهران برونزية جهاز الحلق جمباز 

 

الريشة الطائرة 1 

 

- ضحى هاني برونزية الريشة الطائرة

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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