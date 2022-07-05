- أشرقت درويش فضية وزن 57 كجم في التايكوندو

- بسمة عماد إبراهيم برونزية وزن 59 كجم في الكلين برفع الأثقال

- نعمة سعيد ذهبية وزن 71 كجم في الكلين رفع أثقال

- نعمة سعيد ذهبية وزن 71 كجم في الخطف رفع أثقال

و فيما يلى تصنيف ميداليات الفراعنة على حسب الرياضيات كالتالى :

القاهرة - سامية سيد - تمتلك رياضة رفع الأثقال نصيب الأسد من رصيد البعثة المصرية بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة فى مدينة وهران الجزائرية بواقع 10 ميداليات يليها المصارعة برصيد 9 ميداليات .

شكرا لقرائتكم خبر عن الأثقال صاحب نصيب الأسد بـ 10 ميداليات فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.