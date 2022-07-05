شكرا لقرائتكم خبر عن الأثقال صاحب نصيب الأسد بـ 10 ميداليات فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تمتلك رياضة رفع الأثقال نصيب الأسد من رصيد البعثة المصرية بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة فى مدينة وهران الجزائرية بواقع 10 ميداليات يليها المصارعة برصيد 9 ميداليات .
و فيما يلى تصنيف ميداليات الفراعنة على حسب الرياضيات كالتالى :
رفع الاثقال 10
- نعمة سعيد ذهبية وزن 71 كجم في الخطف رفع أثقال
- نعمة سعيد ذهبية وزن 71 كجم في الكلين رفع أثقال
كريم كحلة فضية وزن 89 كجم خطف رفع أثقال
- كريم كحلة فضية وزن 89 كجم كلين رفع أثقال
- أحمد علي برونزية الكلين وزن 120 كجم رفع أثقال
- أحمد عبدالغني فضية الكلين وزن 61 كجم رفع أثقال
- أحمد عبدالغني فضية الخطف وزن 61 كجم رفع أثقال
أحمد جابر برونزية الخطف وزن فوق 120 كجم رفع أثقال
- أحمد جابر برونزية الكلين وزن فوق 120 كجم رفع أثقال
- بسمة عماد إبراهيم برونزية وزن 59 كجم في الكلين برفع الأثقال
المصارعة ..9
- يحي حافظ فضية وزن 65 كجم مصارعة حرة
- عبداللطيف منيع فضية وزن 130 كجم مصارعة رومانيه
- عمرو رضا ذهببة وزن 74 كجن مصارعة حرة
- سمر حمزة برونزية وزن 76 كجم مصارعة حرة
- شيماء محمد برونزية وزن 53 كجم مصارعة حرة
- يوسف حميدة برونزية وزن 125 كجم مصارعة حرة
هيثم فهمي برونزية وزن 60 كجم مصارعة رومانية
- عبدالرحمن عمر برونزية وزن 67 كجم مصارعة رومانية
- نور الدين حسن برونزية وزن 87 كجم مصارعة رومانية
الكاراتيه.. 7
- فريال أشرف ذهبية وزن 68 كجم كاراتيه
- يوسف بدوي ذهبية وزن 84 كجم كاراتيه
أحلام يوسف فضية وزن تحت 55 كجم كاراتيه
- عبدالله ممدوح فضية وزن 75 كجم كاراتيه
- أحمد أيمن برونزية 67 كجم كاراتيه
- عمرو علاء برونزية وزن تحت 60 كجم كاراتيه
- ريم أحمد فضية وزن 50 كجم كاراتيه
ألعاب القوى 5
بسنت حميدة ذهبية 200 متر عدو ألعاب القوى
- بسنت حميدة ذهبية 100 متر عدو ألعاب القوى
- إسراء عويس فضية الوثب الطويل ألعاب القوى
- إيهاب عبدالرحمن فضية رمي الرمح ألعاب القوى
-محمد مجدي برونزية دفع الجلة ألعاب القوى
التايكوندو 4
- سيف عيسى ذهبية وزن 80 كجم تايكوندو
- أية شحاته برونزية وزن 67 كجم تايكوندو
- شهد الحسيني برونزية 49 كجم تايكوندو
- أشرقت درويش فضية وزن 57 كجم في التايكوندو
الملاكمة 3
- يسري حافظ ذهبية وزن فوق 91 كجم ملاكمة
عمر السيد برونزية وزن 69 كجم ملاكمة
-يمنى عياد برونزية وزن 54 كجم ملاكمة
السلاح 2
- محمد السيد ذهبية سلاح سيف المبارزة
- زياد السيسي ذهبية سلاح السابر
الفروسية. .2
- منتخب الفروسية فضية الفرق
محمد طلعت برونزية فردي الفروسية
الجودو..2
محمد عبدالموجود ذهبية وزن 66 كجم جودو
- يسري سامي برونزية وزن 60 كجم جودو
تنس الطاولة .. 2
- منتخب السيدات لتنس الطاولة الميدالية الذهبية
- عمر عصر فضية فردي رجال تنس طاولة
الرماية 1
عزمي محيلبة برونزية الرماية سكيت
الجمباز 1
- علي زهران برونزية جهاز الحلق جمباز
الريشة الطائرة 1
- ضحى هاني برونزية الريشة الطائرة