شكرا لقرائتكم خبر عن حضور مباريات اليد الموسم الجديد لحاملى بطاقات الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد عن حضور مباريات الموسم الجديد مثل المنقضي لحاملى بطاقات الاتحاد ، ومن المقرر أن ينطلق دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد يوم 16 سبتمبر المقبل .

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد بدء موعد قيد أندية دورى المحترفين للموسم الجديد 2022/2023 يوم 23 يوليو القادم لأندية الزمالك والأهلى وسبورتنج.

بينما تحدد يوم 24 من نفس شهر يوليو القادم لقيد أندية، طلائع الجيش والبنك الأهلى وسموحة، ويوم 25 لأند هليوبوليس والطيران والجزيرة ويوم 26 لأندية الأوليمبى والزهور وهليوليدو.

أما يوم 27 يوليو لأندية، الشمس والمعادى وجزيرة الورد والأحد 31 يوليو لأندية القناة ودلفى والعبور.

ينطلق الدورى يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 وينتهى يوم الجمعة 14 أبريل 2023، بمشاركة 18 ناديا، هم: الزمالك والأهلى وسبورتنج وطلائع الجيش والبنك الأهلى وسموحة وهليوبوليس والطيران والجزيرة والأوليمبى والشمس والزهور والمعادى وجزيرة الورد والقناة ودلفى والعبور.

تم تقسيم دورى المحترفين إلى ثلاث مراحل، مرحلتين باعتبارى المرتبط، والمرحلة الثالثة بدون اعتبارى للمرتبط.

المرحلة الأولى

تلعب الأندية فى المرحلة المرحلة الأولى دورى من دور واحد، بحيث يلعب كل فريق 17 مباراة، يُحتسب معها نقاط مباريات المرتبط مواليد 2022 و2004، وبعد نهاية هذه المرحلة يتم ترتيب الفرق مع احتساب النقاط الاعتبارية للمرتبط.

المرحلة الثانية

يتم تقسيم الأندية إلى ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى تضم الأندية من الأول إلى السادس للمنافسة على لقب بطل دورى المحترفين، ويدخل أصحاب المراكز من السابع إلى الثامن عشر ضمن المجموعتين الثانية والثالثة وتضم كل منهما 6 فرق يتم تحديدها بنظام القرعة، وتلعب الفرق فى المجموعتين للمنافسة على البقاء وتحديد الأربعة الهابطين إلى الدورى الممتاز.

فى المرحلة الثانية تلعب أندية المجموعات الثلاث دورى من دورين ذهابا وإيابا، يضاف إليها نقاط اعتبارية من نتائج المرتبط 2022 و2004.

المرحلة الثالثة

تلعب فرق كل مجموعة دورة مجمعة من دور واحد بدون نتائج المرتبط، بحيث يتحدد من المجموعة الأولى بطل دورى المحترفين، ويهبط أصحاب المركزين الخامس والسادس من المجموعتين الثانية والثالثة إلى الدورى الممتاز.