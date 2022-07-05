شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء بديوان الوزارة، مع اللجنة العليا لبطولة العالم للسلاح المقرر تنظيمها بمصر خلال الفترة من 15 حتى 23 يوليو الجارى بهيئة استاد القاهرة الدولى.

اطلع الوزير على كافة التفاصيل المتعلقة بالبطولة من حيث أماكن الإقامة والانتقالات والاستقبالات الرسمية للاعبين والوفود، وتجهيز الصالات المغطاة بإستاد القاهرة؛ استعداداً للبطولة وذلك من خلال شرح قدمه كل من الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذى للوزارة، رئيس لجنة الاتصال الحكومى، وعبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بحضور أعضاء اللجنة العليا من مختلف الوزارات والهيئات المعنية.

كشف الاجتماع عن مشاركة 2000 فرد بالبطولة منهم 956 لاعب ولاعبة بجانب الوفود المرافقة، من 102 دولة مقسمة إلى 15 دولة من إفريقيا، 23 دولة من الأمريكتين، و26 دولة أسيوية، و36 دولة أوروبية، ودولتين من أوقيانوسيا.

وفى مستهل كلمته، قدم الدكتور أشرف صبحى التهنئة إلى الاتحاد المصرى للسلاح على النتائج الإيجابية للاعبى منتخبات السلاح، وفوزهم بمختلف الميداليات فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر، مشيراً إلى وجود جيل مميز فى رياضة السلاح، يتم إعداده بالشكل الأمثل استعداداً لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024.

لفت وزير الرياضة إلى أن بطولة العالم للسلاح تعد البطولة الدولية رقم 158 التى تنظمها مصر منذ بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، مبيناً أن هناك نظاماً متبعاً لاستضافة البطولات التى لها تأثير كبير على مختلف المستويات ومنها السياسية والرياضية، والعمل على استقبال كل ضيوف مصر المشاركين بتلك البطولات، وتوفير كافة احتياجاتهم لينقلوا لبلادهم ما تشهده مصر من تنمية وتطور وإنجازات.

كشف عن إتاحة جميع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة لمنافسات البطولة، متمنياً التوفيق للجنة المنظمة للبطولة، وتحقيق النجاح لها على كافة المستويات.

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة المنظمة أن بطولة العالم للسلاح تعد أكبر بطولات الاتحاد الدولى للعبة، ومنها يتم الحصول على أكبر عدد من النقاط فى مشوار التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024، متوقعاً أن تكون البطولة من أفضل بطولات السلاح من كافة الأوجه.



وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم للسلاح (11)



وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم للسلاح (12)



وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم للسلاح (13)



وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم للسلاح (14)



وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم للسلاح (15)



وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم للسلاح (16)



وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم للسلاح (17)



وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم للسلاح (1)



وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم للسلاح (2)



وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم للسلاح (3)



وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم للسلاح (4)



وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم للسلاح (5)



وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم للسلاح (6)



وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم للسلاح (7)



وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم للسلاح (8)



وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم للسلاح (9)