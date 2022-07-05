شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو ينتظم فى تدريبات الأهلى بعد 15 يوماً بسبب مزق العضلة الامامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الجنوب أفريقى بيرسى تاو نجم النادى الأهلى فى تدريبات ناديه بعد أسبوعين حيث استعان الجهاز الطبى للمارد الأحمر بـ"حقن البلازما" لتجهيز لاعب الفريق سريعاً من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً، وكانت عبارة عن مزق فى منشأ العضلة الأمامية.

واشتكى بيرسي تاو من إصابة خلال مشاركته فى أحد تدريبات الفريق الأخيرة التى سبقت مباراة بيراميدز فى كأس مصر، وبعد إجراء أشعة تبين تعرضه ‏لإصابة بمزق فى العضلة الأمامية ويحتاج إلى فترة علاج تصل إلى ثلاثة أسابيع.‏ وغاب بيرسي تاو عن مباريات الأهلى الأخيرة أمام بيراميدز وبتروجت فى كأس مصر وسموحة فى الدوري اللتين انتهيتا بالفوز 2/1 و 1/0 فى الأولى والثانية والخسارة أمام سموحة 2-3.

يواجه فريق الأهلى نظيره الجونة اليوم، الثلاثاء، على ملعب خالد بشارة والمؤجلة من الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري، فى أول مهمة للبرتغالي ريكاردو سواريز بمسابقة الدوري، بعدما سبق وقاد الأهلي فى مباراته الماضية ضد بتروجت ببطولة كأس مصر.