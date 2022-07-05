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شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ابو القاسم يودع منافسات الشيش بالبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بينما ضمن محمد حمزة لاعب منتخب سلاح الشيش ميدالية لمصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بوهران بعد التغلب على بطل إيطاليا 15 / 14 في الدور ربع النهائي.
تأهل محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش إلى دور ربع نهائى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالفوز على لاعب فرنسا بنتيجة 15 / 13 فى دور الـ 16 .
بينما ودع محمد عصام لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش منافسات الفردى بدورة العاب البحر الأبيض المتوسط بالخسارة من بطل إيطاليا بنتيجة 15 / 8 فى ثمن النهائى بالمنافسات المقامة فى مدينة وهران الجزائرية .
وجاءت حصاد البعثة المصرية كالتالي:
- محمد السيد ذهبية سلاح سيف المبارزة
- سيف عيسى ذهبية وزن 80 كجم تايكوندو
- نعمة سعيد ذهبية وزن 71 كجم في الخطف رفع أثقال
- نعمة سعيد ذهبية وزن 71 كجم في الكلين رفع أثقال
- زياد السيسي ذهبية سلاح السابر
- يسري حافظ ذهبية وزن فوق 91 كجم ملاكمة
بسنت حميدة ذهبية 200 متر عدو ألعاب القوى
- بسنت حميدة ذهبية 100 متر عدو ألعاب القوى
- محمد عبدالموجود ذهبية وزن 66 كجم جودو
- عمرو رضا ذهببة وزن 74 كجن مصارعة حرة
- منتخب السيدات لتنس الطاولة الميدالية الذهبية
- فريال أشرف ذهبية وزن 68 كجم كاراتيه
- يوسف بدوي ذهبية وزن 84 كجم كاراتيه
- أشرقت درويش فضية وزن 57 كجم في التايكوندو
كريم كحلة فضية وزن 89 كجم خطف رفع أثقال
- كريم كحلة فضية وزن 89 كجم كلين رفع أثقال
- إيهاب عبدالرحمن فضية رمي الرمح ألعاب القوى
- منتخب الفروسية فضية الفرق
- إسراء عويس فضية الوثب الطويل ألعاب القوى
- أحمد عبدالغني فضية الكلين وزن 61 كجم رفع أثقال
- أحمد عبدالغني فضية الخطف وزن 61 كجم رفع أثقال
- عمر عصر فضية فردي رجال تنس طاولة
- يحي حافظ فضية
وزن 65 كجم مصارعة حرة
- عبداللطيف منيع فضية وزن 130 كجم مصارعة رومانيه
- أحلام يوسف فضية وزن تحت 55 كجم كاراتيه
- عبدالله ممدوح فضية وزن 75 كجم كاراتيه
- أحمد علي برونزية الكلين وزن 120 كجم رفع أثقال
- أية شحاته برونزية وزن 67 كجم تايكوندو
أحمد جابر برونزية الخطف وزن فوق 120 كجم رفع أثقال
- أحمد جابر برونزية الكلين وزن فوق 120 كجم رفع أثقال
- محمد طلعت برونزية فردي الفروسية
- شهد الحسيني برونزية 49 كجم تايكوندو
- بسمة عماد إبراهيم برونزية وزن 59 كجم في الكلين برفع الأثقال
-محمد مجدي برونزية دفع الجلة ألعاب القوى
- عمر السيد برونزية وزن 69 كجم ملاكمة
-يمنى عياد برونزية وزن 54 كجم ملاكمة
عزمي محيلبة برونزية الرماية سكيت
- يسري سامي برونزية وزن 60 كجم جودو
- سمر حمزة برونزية وزن 76 كجم مصارعة حرة
- شيماء محمد برونزية وزن 53 كجم مصارعة حرة
- علي زهران برونزية جهاز الحلق جمباز
- ضحى هاني برونزية الريشة الطائرة
- ريم أحمد فضية وزن 50 كجم كاراتيه
- يوسف حميدة برونزية وزن 125 كجم مصارعة حرة
هيثم فهمي برونزية وزن 60 كجم مصارعة رومانية
- عبدالرحمن عمر برونزية وزن 67 كجم مصارعة رومانية
- نور الدين حسن برونزية وزن 87 كجم مصارعة رومانية
- أحمد أيمن برونزية 67 كجم كاراتيه
- عمرو علاء برونزية وزن تحت 60 كجم كاراتيه