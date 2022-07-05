شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عصام يودع منافسات السلاح من ثمن النهائى فى البحر المتوسط.. و محمد حمزة إلى دور الثمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش إلى دور ربع نهائى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالفوز على لاعب فرنسا بنتيجة 15 / 13 فى دور الـ 16 . بينما ودع محمد عصام لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش منافسات الفردى بدورة العاب البحر الأبيض المتوسط بالخسارة من بطل إيطاليا بنتيجة 15 / 8 فى ثمن النهائى بالمنافسات المقامة فى مدينة وهران الجزائرية . وجاءت حصاد البعثة المصرية كالتالي: - محمد السيد ذهبية سلاح سيف المبارزة - سيف عيسى ذهبية وزن 80 كجم تايكوندو - نعمة سعيد ذهبية وزن 71 كجم في الخطف رفع أثقال - نعمة سعيد ذهبية وزن 71 كجم في الكلين رفع أثقال - زياد السيسي ذهبية سلاح السابر - يسري حافظ ذهبية وزن فوق 91 كجم ملاكمة بسنت حميدة ذهبية 200 متر عدو ألعاب القوى - بسنت حميدة ذهبية 100 متر عدو ألعاب القوى - محمد عبدالموجود ذهبية وزن 66 كجم جودو - عمرو رضا ذهببة وزن 74 كجن مصارعة حرة - منتخب السيدات لتنس الطاولة الميدالية الذهبية - فريال أشرف ذهبية وزن 68 كجم كاراتيه - يوسف بدوي ذهبية وزن 84 كجم كاراتيه - أشرقت درويش فضية وزن 57 كجم في التايكوندو كريم كحلة فضية وزن 89 كجم خطف رفع أثقال - كريم كحلة فضية وزن 89 كجم كلين رفع أثقال - إيهاب عبدالرحمن فضية رمي الرمح ألعاب القوى - منتخب الفروسية فضية الفرق - إسراء عويس فضية الوثب الطويل ألعاب القوى - أحمد عبدالغني فضية الكلين وزن 61 كجم رفع أثقال - أحمد عبدالغني فضية الخطف وزن 61 كجم رفع أثقال - عمر عصر فضية فردي رجال تنس طاولة - يحي حافظ فضية وزن 65 كجم مصارعة حرة - عبداللطيف منيع فضية وزن 130 كجم مصارعة رومانيه - أحلام يوسف فضية وزن تحت 55 كجم كاراتيه - عبدالله ممدوح فضية وزن 75 كجم كاراتيه - أحمد علي برونزية الكلين وزن 120 كجم رفع أثقال - أية شحاته برونزية وزن 67 كجم تايكوندو أحمد جابر برونزية الخطف وزن فوق 120 كجم رفع أثقال - أحمد جابر برونزية الكلين وزن فوق 120 كجم رفع أثقال - محمد طلعت برونزية فردي الفروسية - شهد الحسيني برونزية 49 كجم تايكوندو - بسمة عماد إبراهيم برونزية وزن 59 كجم في الكلين برفع الأثقال -محمد مجدي برونزية دفع الجلة ألعاب القوى - عمر السيد برونزية وزن 69 كجم ملاكمة -يمنى عياد برونزية وزن 54 كجم ملاكمة عزمي محيلبة برونزية الرماية سكيت - يسري سامي برونزية وزن 60 كجم جودو - سمر حمزة برونزية وزن 76 كجم مصارعة حرة - شيماء محمد برونزية وزن 53 كجم مصارعة حرة - علي زهران برونزية جهاز الحلق جمباز - ضحى هاني برونزية الريشة الطائرة - ريم أحمد فضية وزن 50 كجم كاراتيه - يوسف حميدة برونزية وزن 125 كجم مصارعة حرة هيثم فهمي برونزية وزن 60 كجم مصارعة رومانية - عبدالرحمن عمر برونزية وزن 67 كجم مصارعة رومانية - نور الدين حسن برونزية وزن 87 كجم مصارعة رومانية - أحمد أيمن برونزية 67 كجم كاراتيه - عمرو علاء برونزية وزن تحت 60 كجم كاراتيه