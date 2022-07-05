شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر ومالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقرر حضور 12 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر ومالاوى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية المقبلة والمقرر إقامتها فى شهر سبتمبر المقبل، وهي السعة الكاملة لاستاد الاسكندرية الذي يستضيف اللقاء.

ويكثف اتحاد الكرة، من جهوده لحسم ملف المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر فى المرحلة المقبلة خلفا لإيهاب جلال المدير الفنى السابق للفراعنة الذى تمت إقالته بعد الخسارة برباعية أمام كوريا الجنوبية وديا.