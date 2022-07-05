شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. الشحات يكشف خبايا أزمته مع مصطفى محمد بعد نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرفة الملابس اليوم يرويها حسين الشحات لاعب الأهلي عن خبايا أزمته مع مصطفى محمد بعد نهاية مباراة القرن في نهائي إفريقيا نسخة 2020 والتي فاز فيها الأهلي بنتيجة 2 / 1.

قال الشحات: "اللي حصل سوء تفاهم قبل المباراة وبعد المباراة بحتفل وحصل الضرب مننا احنا الاتنين وخدنا جزائنا العادل واتوقفنا احنا الاتنين".

تابع: "لعيبة الزمالك كانت واقفة وبتشدني عشان يهدوا وكما بيشدوني من الحكم اللي كان ماسك ايدي ومنهم شيكابالا اللي بحبه وهو لعيب كبير".

أردف: "كلمنا بعض وكان فيه حد دخل في مكالمة وكلمنا بعض والموضوع خلص وبالنسبالي الموضوع كان خلصان من بعد الخناقة، وكل لعيبة الزمالك الكبار شيكابالا وجنش وحازم امام كانت بتحوش".

أضاف: "ومن اقرب اللعيبة ليا في الزمالك كذا لعيب منهم شيكابالا وطارق حامد وجنش ومقتنع بمصطفى محمد وشايف لاعب كبير، واللي حصل معاه كان نرفزة ملعب وكل لعيبة الكورة صحاب وبنتجمع في المنتخب".