شكرا لقرائتكم خبر عن الكونفدرالية تجبر فيوتشر على التمسك بنجوم الفريق بسبب تعارض موعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الظاهر السقاء المدير الرياضي لفريق فيوتشر، أن ناديه سيشارك في في كأس الكونفدرالية الأفريقية النسخة المقبلة، بالقائمة القديمة بسبب تعارض موعد القيد، الأمر الذي يفرض على فيوتشر التمسك بكامل نجومه نظراً لأن الصفقات الجديدة لن تنضم إلى الفريق إلا في فترة القيد التالية.

وبات فريق فيوتشر مجبراً على الاحتفاظ بكامل نجومه لتحقيق أهدافه في البطولة القارية وذلك بعد دخول عدد من لاعبي الفريق في حسابات الأهلي والزمالك خلال الميركاتو الصيفي المقبل بعد تألقهم مع فيوتشر.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد قررت، فى وقت سابق، أن تحدد المشاركين فى المسابقات الأفريقية طبقاً للترتيب الأخير للأندية فى 30 يونيو الجارى، والذى ضمن فيه فيوتشر البقاء فى المركز الرابع.

من ناحية أخرى، عكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، على مراجعة المباريات السابقة لغزل المحلة، للتعرف على أسلوب وخطة لعب الفريق المحلاوى قبل اللقاء المرتقب بين فيوتشر وغزل المحلة فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية.

وبدأ جهاز فيوتشر بمراجعة مباراة المحلة والأهلي والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف فى الدوري العام، بالإضافة إلى مباراة المحلة أمام الإسماعيلي فى نصف نهائي كأس الرابطة، والتى انتهى وقتها الأصلي بالتعادل بنتيجة 2/2 قبل اللجوء لركلات الجزاء التي أنصفت أبناء المحلة على حساب الدراويش.

ويستهدف الجهاز الفني لفيوتشر التعرف على أبرز نقاط القوة والضعف في فريق غزل المحلة قبل موقعة الخميس المقبل، والتي تجمع الفريقين بالمباراة النهائية للبطولة.