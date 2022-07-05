شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمزة يضمن ميدالية لمصر فى منافسات السلاح بالبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن محمد حمزة لاعب منتخب سلاح الشيش ميدالية لمصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بوهران بعد التغلب على بطل إيطاليا 15 / 14 في الدور ربع النهائي.