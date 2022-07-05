شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعاقد مع يسرا حلمى لاعبة طاولة الأهلى السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى الزمالك فى الحصول على توقيع يسرا أشرف حلمى لاعبة تنس الطاولة بالنادى الأهلى السابقة ، وجزيرة الورد، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض بالموسم الجديد والمنافسة على البطولات.

ووقعت اللاعبة على عقود انتقالها للقلعة البيضاء خلال الساعات الماضية ، فى عقد مدته 4 سنوات تستمر حتى 2026 .

وبعدانتقال اللاعبة إلى طاولة الزمالك تصبح هى وشقيقها فى نادى واحد حيث أن يوسف أشرف يلعب مع فريق طاولة الزمالك ايضا.

يذكر ان يسرا اشرف حلمى كانت لاعبة فى طاولة الاهلى حتى الموسم قبل الماضى، ثم انتقلت الى جزيرة الورد لمدة موسم حصلت معهم على المركز الثانى .