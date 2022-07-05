شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ليون الفرنسي يحصل على توقيع صفقة عربية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح فريق الكرة الأول بنادي ليون الفرنسي في الحصول على توقيع واحدة من الصفقات العربية وذلك ضمن الخطة التي تتبعها الإدارة فيما يخص فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ليون الفرنسي يحصل على توقيع أشرف العزيري

من مراسم توقيع أشرف العزيري لفريق ليون الفرنسي

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أعلن ليون الفرنسي أن الإدارة نجحت بالفعل في الحصول على توقيع الظهير الأيسر أشرف العزيزي الظهير الأيسر لفريق نادي الفتح الرباطي الناشط في الدوري المغربي.

وتعد تلك الصفقة ضمن الإتفاقية التي تم توقيعها بواسطة الفريق الفرنسي مع شركة فوس رباط وذلك للتعاون المشترك بين الفريقين وهو الأمر الذي أسفر في النهاية على إنتقال اللاعب الشاب لصفوف العملاق المنافس في الليج آن.

ومن المُنتظر أن ينضم اليافع المغربي لصفوف نادي أولمبيك ليون الفريق الثاني أولًا على أن تجري عملية تصعيده في المستقبل القريب للمنافسة على شغل مركز الظهير الأيسر ومساعدة فريقه على إستعادة الأمجاد والتتويج بالألقاب مجددًا.

يُذكر أن أشرف العزيري يلعب ضمن صفوف المنتخب المغربي للشباب ومن المُنتظر أن يكون واحد من أفضل نجوم منتخب أسود الأطلس خلال المستقبل.