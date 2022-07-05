شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. باريس سان جيرمان يعلن رحيل ماوريسيو بوتشيتينو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن فريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي رحيل المدير الفني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق بشكل رسمي بعدما قضى موسم ونصف الموسم في تدريب العملاق الباريسي.

رحيل ماوريسيو بوتشيتينو عن تدريب باريس سان جيرمان

يأتي رحيل الأرجنتيني عن تدريب العملاق الفرنسي بسبب فشله في تحقيق مراد الجماهير والإدارة بتحقيق اللقب الغائب دوري أبطال أوروبا.

كما لم ينجح في إحتواء بعض الازمات التي ظهرت في غرف خلع الملابس بين مبابي ودي ماريا قبل رحيله بجانب وجود تحالفات للاعبي أمريكا الجنوبية ولاعبي القارة الأوروبية.

ماذا قدم ماوريسيو بوتشيتينو مع الـPSG

قبل رحيله قاد ماوريسيو بوتشيتينو فريق نادي باريس سان جيرمان في أربعة وثمانين مباراة نجح خلالهم في تحقيق الفوز بستة وخمسين إنتصار وتلقى خمسة عشر خسارة فيما كان التعادل حاضرًا في ثلاثة عشر مواجهة ونجح خلال عام ونصف في التتويج بـ3 بطولات وهم الدوري الفرنسي وكأس فرنسا والسوبر الفرنسي.

وخلال أولى مواسمه خرج من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد فريق نادي مانشستر سيتي قبل أن يودع نسخة الموسم المنصرم 2020-2021 على يد العملاق الاسباني فريق نادي ريال مدريد في سيناريو أشبه بالكارثي.

باريس سان جيرمان يستعد لتقديم كريستوف جالتييه مدربًا جديدًا

وقالت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الفرنسية باريس أن القطري ناصر الخليفي قد توصل لإتفاق مع نادي نيس لتولي كريستوف جالتييه تدريب باريس سان جيرمان خلفا لماوريسيو بوكيتينو بداية من الموسم المقبل ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تعيين جالتييه رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة.