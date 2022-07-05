الامارات | كارفالهال: وافقت على تدريب الوحدة للفوز بالبطولات

شكرا لقرائتكم خبر عن كارفالهال: وافقت على تدريب الوحدة للفوز بالبطولات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدرب البرتغالي، كارلوس كارفالهال، أنه وافق على تدريب فريق الوحدة بهدف الفوز بالبطولات مع «العنابي»، لافتاً إلى أنه سعيد بالفترة التي تولى فيها تدريب سبورتينغ براغا.

وأعلن نادي الوحدة التعاقد مع كارفالهال الشهر الماضي، ليقود «العنابي» لمدة موسم واحد، خلفاً للمدرب الفرنسي غريغوري دوفرينس، الذي تولى تدريب الفريق في الموسم الماضي، عقب إقالة الهولندي هينك تين كات.

وقال كارفالهال لصحيفة «ريكورد» البرتغالية إن لديه طموحات كبيرة يسعى إلى تحقيقها مع نادي الوحدة، موضحاً: «وافقت على الانتقال للتدريب في الإمارات، بعدما درست الموقف جيداً، وأتمنى أن يحالفني التوفيق في تحقيق نتائج جيدة مع الفريق».

وأضاف: «الوحدة غاب عن تحقيق البطولات في المواسم الماضية، ولكن يظل من الأندية التي لديها طموحات دائمة في المنافسة على الألقاب والفوز بالبطولات، وهو الأمر الذي حفزني للموافقة على تدريبه بالتأكيد».

وتابع: «الفريق يضم عدداً من اللاعبين الجيدين، وسنعمل خلال فترة الإعداد على تجهيز الفريق بأفضل طريقة ممكنة للموسم الجديد، الذي يحتاج إلى عمل كبير حتى نظهر بالشكل الذي نتمناه».

ورداً على سؤال حول إمكانية عودته إلى البرتغال بنهاية الموسم المقبل، عقب خوضه هذه التجربة مع الوحدة، قال: «سأعود إلى الفريق الذي يأخذ بيدي أنا وفريقي الفني نحو تقديم كرة القدم التي نرغب بها، إذ إننا نلعب من أجل الفوز والانتصارات، بينما في الوقت الحالي تركيزي مع نادي الوحدة، والمهمة الجديدة التي سأخوضها في الإمارات».

يذكر أن نادي الوحدة تعاقد مع كارلوس كارفالهال، عقب مفاوضات مطولة بين إدارة «العنابي» والمدرب الذي سيتولى تدريب الفريق لمدة موسم واحد، عقب مسيرة ناجحة للمدرب البرتغالي مع سبورتينغ براغا، الذي قاده في الموسمين الماضيين، وحقق نتائج رائعة، أبرزها فوزه بلقب كأس البرتغال، وحصول براغا على المركز الرابع في الدوري مرتين، والتأهل إلى نهائي كأس الرابطة، إلى جانب الصعود إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي في النسخة المنصرمة.

ويمتلك كارلوس كارفالهال (56 عاماً) سيرة ذاتية مميزة، إذ إنه تولى تدريب العديد من الأندية في البرتغال، أبرزها سبورتينغ لشبونة وسبورتينغ براغا وريو آفي ومارتيمو، بينما خاض تجربتين في الدوري التركي مع كل من بيشكتاش وإسطنبول باشاك شهير، والأمر نفسه في الدوري الإنجليزي مع كل من شيفيلد وسوانسي سيتي.

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