شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هكذا يمكنك تحجز تذاكر كأس العالم 2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

بدأت مرحلة جديدة من مراحل حجز تذاكر كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول المقبلين.



وانطلقت المرحلة الثانية من عملية بيع تذاكر كأس العالم 2022 في أبريل/نيسان الماضي، واستمرت على مدار شهر كامل، قبل أن تبدأ المرحلة الثالثة التي تستمر حتى 16 أغسطس/آب.

وبمجرد اختيار المشجع تذاكره ودفع قيمتها عبر زيارة الموقع الإلكتروني عبر هذا الرابط سيتأكد حصوله على التذاكر، للاستمتاع بمباريات أول نسخة من مونديال كرة القدم في الشرق الأوسط والعالم العربي.

ويتعيّن على حاملي التذاكر من خارج قطر المبادرة بحجز أماكن إقامتهم، كما يجب على جميع حاملي تذاكر مباريات البطولة تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة "هيّا" الإلزامية.

وتتيح بطاقة "هيّا" لحاملي التذاكر الدخول إلى الاستاد، كما تُعد تصريح دخول إلى قطر للمشجعين القادمين من خارج الدولة، وتقدم لجميع المشجعين العديد من المزايا من بينها استخدام وسائل النقل العام بالمجان في أيام المباريات.

وبإمكان المشجعين تقديم طلبات الحصول على بطاقة "هيّا"، وحجز أماكن الإقامة عبر زيارة الموقع الإلكتروني عبر هذا الرابط، أو تحميل تطبيق "هيّا إلى قطر"، المتوفر على متجري أبل وأندرويد.

وتتاح أمام مشجعي كرة القدم من أنحاء العالم مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة عبر المنصة الرسمية عبر هذا الرابط، وتشمل الشقق والفلل والفنادق العائمة وقرى المشجعين والفنادق، وبأسعار تبدأ من 80 دولارا.

وتتوفر تذاكر المباراة الواحدة لفئات الأسعار الـ4، علماً بأن تذاكر الفئة الرابعة مخصصة حصرياً للمقيمين في قطر، ويستطيع المشجع شراء 6 تذاكر على الأكثر لكل مباراة، و60 تذكرة كحد أقصى لجميع مباريات البطولة.

وبإمكان المشجعين حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد خلال دور المجموعات، وذلك وفقاً لقواعد توافق المباريات، كما يحق لذوي الإعاقة، ومحدودي القدرة على الحركة الحصول على تذاكر ذوي الإعاقة.

ومن المتوقع تزايد إقبال المشجعين على تذاكر هذه المرحلة من المبيعات، بعد أن تعرّف عشاق كرة القدم على المنتخبات الـ32 المتأهلة للمونديال، وستُغلق هذه المرحلة أبوابها يوم 16 أغسطس/آب المقبل.

وفي حال تزايد الطلب على التذاكر؛ سيجري اتباع نظام الانتظار على الموقع الالكتروني، وقد دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مشجعي كرة القدم في أنحاء العالم إلى تجنب المواقع غير المصرح بها والتذاكر المزيفة.

بعد تأمين تذاكرهم لحضور مباريات كأس العالم، بإمكان المشجعين القادمين من خارج قطر حجز أماكن إقامتهم عبر المنصة الرسمية المخصصة لحجز أماكن الإقامة.

وتقدم المنصة مجموعة متنوعة من الخيارات المميزة، تشمل الفنادق العائمة، وقرى المشجعين والشقق السكنية إضافة إلى الفنادق من فئة 2-5 نجوم، وبأسعار تناسب الجميع، وتبدأ من 80 دولارا للغرفة المزدوجة/ليلة واحدة.

وبإمكان حاملي تذاكر المباريات من خارج قطر البدء في رحلتهم مع المونديال المرتقب من خلال تقديم رقم طلب التذاكر لحجز أماكن إقامتهم عبر البوابة الرسمية المخصصة لذلك.

يشار إلى أن بطولة كأس العالم قطر 2022 هي النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط، وتنطلق منافستها في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتختتم بالمباراة النهائية في استاد لوسيل، الذي يتسع لـ80 ألف مشجع، يوم 18 ديسمبر/كانون الأول.