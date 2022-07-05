شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يجرى أشعة "رنين" على الركبة اليوم لتحديد مصيره فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى حسين الشحات نجم النادى الاهلى اليوم الثلاثاء أشعة رنين على ركبته لتحديد موقفه من اللقاءات المقبلة للمارد الاحمر سواء فى الدوري أو كأس مصر بعد استبعاده من مباراة الجونة المقرر لها الليلة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسين الشحات لاعب الفريق، اشتكى من آلام شديدة في الركبة، وهو ما جعل الجهاز الفني يفضل خروجه من قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الجونة التي تقام ‏في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب خالد بشارة، والمؤجلة من الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز.‏

ويستكمل الشحات الفحوصات الطبية لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة.

وأعلن ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمباراة الجونة، وجاءت كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف ووليد ‏سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد محمود وطاهر محمد ‏طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف وزياد طارق.‏‏