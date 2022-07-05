شكرا لقرائتكم خبر عن عقد مارك كلاتنبرج مع اليونان وراء تأجيل بدء عمله فى اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة ، أن عقد مارك كلاتنبرج رئيس لجنة تطوير الحكام مع الاتحاد اليوناني لكرة القدم، يمتد حتى نهاية الشهر الجارى وهو ما يؤجل بدء عمله مع لجنة الحكام بالجبلاية.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن كلاتنبرج سيبدأ عمله في اتحاد الكرة في أغسطس أو سبتمبر المقبلين بعد إنهاء كافة ارتباطاته.

ووافق الانجليزي مارك كلاتنبرج على تخفيض راتبه الذي كان يحصل عليه في السعودية إلي النصف، من أجل تولي منصب مدير تطوير الحكام في الاتحاد المصرى .

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا الخميس الماضى بمقرالاتحاد بالجزيرة، لتقديم الإنجليزي مارك كلاتنبرج بعد تعيينه رئيسا للجنة تطوير الحكام.

وقررمجلس إدارة اتحاد الكرة تأجيل الإعلان عن المدرب الجديد لمنتخب مصر للتأني في اختيار أفضل الأسماء المطروحة. واعتذر الثنائى باولو سوزا وفيلاديمير بيتكوفيتش عن تولى المهمة وهو ما دفع اتحاد الكرة التأجيل.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن اعتذار الكرواتي فلاديمير بيتكوفيتش عن تدريب منتخب مصر جاء لاسباب خاصة به، ولم يتم التطرق من قريب أو بعيد لمسألة الجهاز المعاون ولم يحدث اي خلاف في هذا الشأن.