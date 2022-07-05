شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الاهلى يتعاقد مع الدبابة المالية أليو ديانج من مولودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى الأهلى التعاقد مع المالى أليو ديانج قادما من مولودية الجزائر لمدة خمسة مواسم قادمة، مقابل مليون و100 ألف يورو فى مثل هذا اليوم 5 يوليو 2019.

وأصبح الدولى المالى أليو ديانج منذ هذا التوقيت أحد أهم لاعبى الفريق خلال الفترة الحالية بعدما تألق بشكل لافت مؤخراً، ما جعله أحد أهم اللاعبين المطلوبين فى أوروبا والخليج الموسم المقبل.

وساهم ديانج فى انتصارات الأهلى الماضية محلياً وأفريقياً، وفرض نفسه على الجميع ليستحق إشادة الخبراء والجماهير التى بدأت تؤكد أن ديانج واحد من أهم الصفقات التى أبرمها الأهلى خلال السنوات الماضية.

وارتبط النجم المالى بكثير من العروض، منها أبرزها من العين الإماراتى وهناك عروض من تركيا وألمانيا وأندية أوربية أخرى.

وإجمالا لعب ديانج 124 مباراة مع الاهلى بكل البطولات بإجمالى 8735 دقيقة لعب سجل خلالها 4 أهداف وصنع ثمانية أهداف وتلقى 14 إنذار ، وحصد بطولة الدوري الممتاز مرة وكأس مصر مرة والسوبر المصرى مرة ودوري الابطال الافريقى مرتين وكأس السوبر الافريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.