شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتمسك بحقوقه فى أزمة انقطاع طارق حامد وأبو جبل عن التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك مسئولو نادي الزمالك بحقوق النادي كاملة في أزمة انقطاع الثنائي طارق حامد لاعب الوسط ومحمد أبو جبل حارس المرمي عن التدريبات والمباريات منذ فترة طويلة، بعدما تمسكت الإدارة بتطبيق لائحة الفريق والنادى كاملة على الثنائى.

وكشف مصدر داخل إدارة الكرة بنادي الزمالك أنه سيتم خصم الإنذارات والغيابات والتأخير عن موعد بداية التدريبات، وكذلك التأخير فى العودة من الإجازات، بخلاف أيام الراحة الاستثنائية التي كان يحصل عليها اللاعبان عقب معسكرات المنتخبات.

كما سيتم فرض غرامة إضافية على الثنائي بسبب الاضرار التي وقعت علي الفريق نتيجة تغيبهما عن التدريبات والمباريات وادعائهما الإصابة، وفي حالة تصاعد الازمة بين الثنائي ونادي الزمالك سيتم التصعيد في المحكمة الرياضية الدولية خاصة ان عقد الثنائي مع الزمالك ساري حتي نهاية أغسطس المقبل.

في نفس السياق أكد الإعلامى خالد الغندور أن الزمالك كشف حيلة طارق حامد لاعب وسط الفريق لعدم تمديد تعاقده مع النادى عن طريق عرض الـ20 مليون جنيه. وقال خالد الغندور فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "جمهور الزمالك اتعلق بطارق حامد مش عشان لاعب ممتع لأ عشان لاعب راجل، ودافعوا عنه ووقفوا جنبه فى كل الاتهامات التى وجهت له من الجماهير المنافسة".

وأضاف بندق، "جمهور الزمالك بيحب اللاعب المهارى زى أشرف بن شرقى ، واللاعب الراجل زى طارق حامد ووقفوا فى ضهره كتير، ومع ذلك اللاعب رافض يجدد عقده".

وتابع خالد الغندور، "أمير مرتضى حس إن طارق حامد مش عايز يجدد قام عرض عليه مبلغ خيالى يفوق 20 مليون جنيه، وطارق حامد لم يعطه ردا حاسما، فتيقن أن اللاعب خارج حسابات الزمالك وأعلن ذلك".