الامارات | "يمشون 30 كيلومتراً كل صباح من أجل قطعة خبز".. تصريح مؤثر للاعب برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن "يمشون 30 كيلومتراً كل صباح من أجل قطعة خبز".. تصريح مؤثر للاعب برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد النجم العاجي فرانك كيسي، المنتقل حديثاً من ميلان إلى برشلونة، على ما يتردد من بعض الجماهير والمحللين بأنه لا يركض في الملعب كفاية، مشدداً على أن ذلك غير صحيح.

وقال كيسي لصحيفة "سبورت" الكاتالونية: "أكسب الكثير من الأموال مقابل العرق على أرضية الملعب، هناك في أفريقيا أشخاص يمشون 30 كيلومترا كل صباح للحصول على قطعة خبز".

يذكر أن كيسي انتقل إلى برشلونة في صفقة انتقال حر رافضاً التجديد مع مبلان الذي قدم له عرضاً بقيمة 6.5 مليون يورو، إذ طالب بتسعة ملايين يورو وهو ما منحه إياه النادي الكاتالوني ووقع معه عقداً لمدة أربع سنوات مع شرط جزائي قدره 500 مليون يورو.

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