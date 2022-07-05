الامارات | أطاح بالجمل.. الإسماعيلي المصري يقيل 3 مدربين في موسم واحد

شكرا لقرائتكم خبر عن أطاح بالجمل.. الإسماعيلي المصري يقيل 3 مدربين في موسم واحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الإثنين إقالة المدير الفني حمزة الجمل غداة الخروج من الدور نصف النهائي لمسابقة "كأس رابطة الأندية" التنشيطية على يد غزل المحلة بركلات الترجيح 3-4 (الوقتان الأصلي والاضافي 2-2).

وقاد الجمل فريق الاسماعيلي في ست مباريات في الدوري منذ توليه المسؤولية، حقق خلالها انتصارين على المصري وسيراميكا كليوباترا، وتعادل مع البنك الأهلي والمقاولون العرب وغزل المحلة، وخسر أمام الزمالك.

ويعد الجمل المدير الفني الرابع للإسماعيلي في الموسم الحالي، بعد طلعت يوسف والأرجنتيني خوان براون وحمد ابراهيم.

وجاء قرار مجلس إدارة الإسماعيلي بعد سوء نتائج الفريق في الدوري حيث بات الفريق يواجه شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية باحتلاله المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.

ويستعد الاسماعيلي بقيادة مدربه المؤقت احمد قناوي لمواجهة سموحة في 13 يوليو الجاري في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري، لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

ويعد إيهاب جلال المقال من منصبه مدربا للمنتخب المصري عقب ثلاث مباريات فقط على رأس إدارته الفنية، أبرز المرشحين لخلافة الجمل.

وكان جلال قاد الاسماعيلي نهاية الموسم الماضي ونجح في إنقاذ الفريق من الهبوط ، قبل ان ينتقل مطلع الموسم الحالي لتدريب بيراميدز ومنه الى منتخب مصر خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

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