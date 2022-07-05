الامارات | مدرب جديد يقود ميسي ومبابي ونيمار في باريس سان جيرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب جديد يقود ميسي ومبابي ونيمار في باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع المدرب كريستوف غالتييه عقدا لمدة عامين للإشراف على الإدارة الفنية لنادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المقال من منصبه، حسبما علم الاثنين من مصدر مطلع.

وأوضح المصدر أن المدرب السابق لنيس والبالغ من العمر 55 عاما الذي شوهد في المكاتب الإدارية للنادي الباريسي مساء الإثنين وفقًا لمقاطع الفيديو المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، سيتم الإعلان الرسمي لتعيينه الثلاثاء في مؤتمر صحافي دعا إليه الأخير بملعب بارك دي برانس الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، لتقديم لاعبيه ومدربيه.

ونجح سان جرمان أخيرا في تسوية ملف المدرب الجديد بعد شهر ونصف تقريبًا من الإعلان الصاخب عن تمديد النجم كيليان مبابي، لتكون نقطة البداية لإصلاح شبه كامل للهيكل التنظيمي للنادي والبحث عن لقب دوري أبطال أوروبا مستفيداً من خبرة الأرجنتيني ليونيل ميسي ومهارة البرازيلي نيمار وقدرات مبابي.

ورفض سان جرمان الرد على استفسار لوكالة فرانس برس حول ما اذا كان سيعلن رسمياً عن قدوم غالتييه ولا رحيل سلفه بوكيتينو بعد عام ونصف على رأس إدارته الفنية، كما بات متوقعاً منذ عدة اسابيع دون ان يتم الاعلان عن ذلك رسمياً.

وظهر غالتييه الذي تنتظره مهمة جسيمة تتمثل في قيادة النادي إلى لقب دوري أبطال أوروبا الذي يلهث واءه منذ استحواذ صندوق الاستثمارات القطري، الى جانب البرتغالي لويس كامبوس المستشار الرياضي الجديد للنادي الذي تعاقد معه سان جرمان في منصب المدير الرياضي في 10 يونيو الماضي.

ويعرف الثنائي غالتييه وكامبوس بعضهما البعض جيدًا لأنهما عملا معا في ليل، بوضعهما الحجر الأساس للقب المفاجئ للنادي في الدوري في عام 2021.

واختار الرئيس القطري للنادي الباريسي ناصر الخليفي واحدا من أكثر المدربين المنتظمين في فرنسا في العقد الماضي، ولكنه دون شك المدرب الأقل خبرة على الساحة الأوروبية في عصر الاستحواذ القطري.

وخطف الخليفي المدرب غالتييه من نيس، بعد موسم واحد ناجح، ولكن ليس استثنائيًا. قاد المدرب فريقه إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا حيث خسر أمام نانت (صفر-1)، وإلى المركز الخامس في الدوري وبالتالي المشاركة في مسابقة كونفرنس ليغ.

وكانت المفاوضات صعبة حيث كان من الضروري في البداية إيجاد اتفاق مالي مع نادي نيس الذي كان مترددًا في التخلي عن مدربه، ثم التفاوض على رحيل بوكيتينو وجهازه الفني الذين تبقت سنة واحدة على عقودهم، وهو ما منع باريس سان جرمان من إضفاء الطابع الرسمي على وصول غالتييه في وقت سابق على الرغم من إعلان نيس رحيله منذ 27 حزيران/يونيو.

وسيصبح غالتييه ثالث فرنسي في الحقبة القطرية بعد أنطوان كومبواريه الذي اقيل بسرعة عام 2011، ولوران بلان (2014-2016).

واستأنف باريس سان جرمان تدريباته الإثنين وحصل لاعبوه الذين خاضوا مباريات دولية في يونيو، على غرار مبابي أو الارجنتيني ليونيل ميسي، على اسبوع اجازة إضافي وسيعودون الى التمارين في 11 تموز/يوليو في مركز تمارين سان جرمان.

وضمن اعداد حامل لقب الدوري، رحلة الى اليابان بدءاً من 16 يوليو، ثم تل أبيب لخوض كأس الأبطال ضد نانت في 31 يوليو.

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