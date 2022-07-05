اتحاد جدة يتعاقد مع المدرب البرتغالي سانتو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

أعلن نادي اتحاد جدة وصيف بطل الدوري السعودي لكرة القدم الاثنين تعاقده مع المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول.



وجاء إعلان الاتحاد عن التعاقد مع المدرب البرتغالي عبر حسابه الرسمي في تويتر، وقال: "البرتغالي نونو سانتو مدربا للاتحاد".

ويملك المدرب البرتغالي سيرة ذاتية مميزة من خلال قيادته للعديد من الأندية الأوروبية يتقدمها فالنسيا الإسباني وبورتو البرتغالي وولفرهامبتون وتوتنهام الانجليزيان.

وكان الاتحاد وجه الشكر للمدرب الروماني كوزمين كونترا معلنا انتهاء علاقته بالنادي، وأعلن بعدها بساعة واحدة عن تعاقده مع سانتو.

وكتب الاتحاد عبر حسابه الرسمي في تويتر: "شكرا كوزمين".

واتخذ الاتحاد قرار الاستغناء عن المدرب الروماني بعد خسارة لقب الدوري في المراحل الاخيرة من المسابقة لصالح الهلال.

وتصدر الاتحاد الدوري قبل مرحلتين من نهاية الموسم عندما انتزعها الهلال وحافظ على لقبه.

وقاد كونترا الاتحاد في 29 مباراة فاز في 19 وتعادل في 5 وخسر 5 مباريات.