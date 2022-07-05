«بتوجع أوي» .. أول تعليق من شوبير لما فعله الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير” كواليس حجز النادي الأهلي على أرصدة وممتلكات عبد الله السعيد لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالي.

وقال الإعلامي أحمد شوبير :" عندما انضم عبد الله السعيد إلى أهلي جدة السعودي قادما من النادي الأهلي المصري، تم توقيع عقد ثلاثي وقتها بين النادي الأهلي وأهلي جدة وعبد الله السعيد، بموجب هذا العقد لا يحق لـ عبد الله السعيد اللعب لأي نادٍ مصري إلا بموافقة الأهلي، كما أن العقد لا يوجد به بند “فسخ"، وما حدث بعد ذلك أن اللاعب فسخ عقده مع النادي السعودي لينضم بعدها إلى بيراميدز".

وأضاف: "منذ هذا اليوم دخل الأهلي مع عبد الله السعيد في قضايا، وتم تغريم عبد الله السعيد 2 مليون دولار “قيمة الشرط الجزائي”.

وأشار: " الأهلي لجأ للمحكمة الرياضية، وكان رد المحكمة الرياضية بأن هذا أمر محلي، ليلجأ الأهلي بعدها إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي، والذي أصدر حكما مبدئيا بتغريم عبد الله السعيد 2 مليون دلاور لصالح الأهلي بالإضافة إلى المصروفات، وكان هناك استئناف، والمفاجأة أن محامي عبد الله السعيد قال بأنه لن يستأنف على الحكم فأصبح حكما نهائيا.

وواصل شوبير: " محامي عبد الله السعيد صرح بأنه قدم دعوى لرفع الحجز على أرصدة اللاعب، ودعوى بطلان أمر التنفيذ ودعوى بعدم دستورية القرار، وأن المحكمة الرياضية خاطبت النادي الأهلي للاستفسار عن قرار الحجز على أرصدة اللاعب بقرار صادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، ومنحت النادي حق الرد حتى 4 يوليو".

وأكمل شوبير: "هل ينجح الأهلي في النهاية في تأكيد هذا الحكم أم ينجح عبد الله السعيد في إسقاط الحكم، هذا ما ستوضحه لنا الأيام القادمة".

اختتم شوبير:" بتوجع أوي عندما أسمع مثل هذه الأخبار، لكن في النهاية لا يمكن لي التعقيب على أحكام القضاء".