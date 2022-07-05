اليوم .. موعد لقاء الأهلى والجونة والقنوات الناقلة للمباراة

الشارقة - اميمة ياسر - تقام مساء اليوم مباراة الأهلى والجونة فى تمام الساعة 9 مساء،

وهذا هو الإختبار الثاني للأهلي تحت قيادة المدير الفنى الجديد البرتغالى ريكاردو سواريش

القناة الناقلة للمباراة

حيث تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والجونة، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء، وتعادل فى 5 مواجهات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

أما الجونة يحتل المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة، بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات، وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 29 هدفا.