شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: طولان وسامى وماهر اعتذروا عن تدريب المنتخب الأوليمبى.. ومحمد شوقى يقترب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاعلامى أحمد شوبير حقيقة الاعتذارات التى توالت على اتحاد الكرة من المدربين المصريين لتدريب المنتخب الاوليمبى ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" حلمى طولان وأحمد سامى وعلى ماهر اعتذروا لاتحاد الكرة عن فكرة تدريب المنتخب الاوليمبى بشكل رسمى وهذا أمر رسمى تأكدت منه بنفسى".

وأضاف شوبير:"حلمى طولان اعتذر عن تدريب الاسماعيلى أيضاً ، واتحاد الكرة فكر فى تعيين طلعت يوسف مديراً فنياً للمنتخب الاوليمبى ولكن المدرب أنهى اتفاقه مع مسئولى الجونة على تولى تدريب الفريق عقب مباراة الاهلى الليلة".

وتابع شوبير:" مسئولو اتحاد الكرة فكروا فى عودة شوقى غريب لتدريب المنتخب الاوليمبى على اعتبار انه معتاد تدريب هذه المرحلة السنية وحقق نتائج متميزة فى الفترات السابقة ولكنه اقتراح يظل خافت".

وأكمل شوبير:"هناك تفكير داخل اتحاد الكرة فى منح الفرصة لمحمد شوقى نجم الاهلى الأسبق ليقود الفراعنة الصغار فى المرحلة المقبلة".