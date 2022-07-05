شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أبو جبل يملك 3 عروض مميزة.. والنصر السعودى سبب تعديل عقد الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك يملك ثلاثة عروض مميزة للرحيل عن القلعة البيضاء فى نهاية الموسم الجارى، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" طارق حامد يملك عروض كثيرة من أندية فى مصر ليس من بينها الاهلى، واللاعب لا تزال مشكلته قائمة مع الزمالك لأن عقده ينتهى بنهاية الموسم الجارى ولم يوافق على فكرة التمديد".

وأضاف شوبير:" أبو جبل عنده 3 عروض مميزة وبدأ فى التفاوض معهم، أبو جبل لن يذهب للنصر السعودى وكذلك محمد الشناوى، الذى تلقى عرضا مميزا من النصر السعودى الموسم الماضى، وقال للأهلى وقتها والأهلى رفض وقاله عايزينك وتم تعديل عقده بما يناسب قيمته مع الفريق وأغلق الملف تماماً".

وتابع شوبير:"أبو جبل شارك فى ودية الزمالك والمقاصة بعد تأكيد مسئولى الزمالك أنه لن يرتدى فانلة الزمالك مرة أخرى، وهذا مؤشر يؤكد أن طارق حامد لو عقد جلسة مع مسئولى الزمالك مثل أبو جبل قد يعود للمشاركة".

وأكمل شوبير:" عروض أبو جبل جيدة فيها ما يوازى الزمالك، ولكن الكرة حالياً فى ملعب إدارة الزمالك وفيريرا لأن رأيه مهم ويسير بخطى ثابتة مع الفريق الابيض".