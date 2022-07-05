شكرا لقرائتكم خبر عن موعد منافسات البعثة المصرية اليوم فى ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستانف البعثة المصرية اليوم منافساتها فى دورة العاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر وتختتم غدا الأربعاء، بعد تحقيق الكثير من الميداليات المتنوعة.

ويخوض اليوم لاعبى السلاح فقط منافساتهم فى البطولة ، حيث قاربت الدورة على الانتهاء وانتهت مشاركة الجانب الأكبر من الألعاب.، حيث عاد منتخبات الجودو والمصارعة والطاولة و الريشة الطائرة وألعاب القوى.

موعد منافسات السلاح فى البحر المتوسط اليوم

11:00 محمد حمزة

11:00 محمد عصام

11:00 علاء أبو القاسم

وجاءت حصاد البعثة المصرية كالتالي:

- محمد السيد ذهبية سلاح سيف المبارزة

- سيف عيسى ذهبية وزن 80 كجم تايكوندو

- نعمة سعيد ذهبية وزن 71 كجم في الخطف رفع أثقال

- نعمة سعيد ذهبية وزن 71 كجم في الكلين رفع أثقال

- زياد السيسي ذهبية سلاح السابر

- يسري حافظ ذهبية وزن فوق 91 كجم ملاكمة

بسنت حميدة ذهبية 200 متر عدو ألعاب القوى

- بسنت حميدة ذهبية 100 متر عدو ألعاب القوى

- محمد عبدالموجود ذهبية وزن 66 كجم جودو

- عمرو رضا ذهببة وزن 74 كجن مصارعة حرة

- منتخب السيدات لتنس الطاولة الميدالية الذهبية

- فريال أشرف ذهبية وزن 68 كجم كاراتيه

- يوسف بدوي ذهبية وزن 84 كجم كاراتيه

- أشرقت درويش فضية وزن 57 كجم في التايكوندو

كريم كحلة فضية وزن 89 كجم خطف رفع أثقال

- كريم كحلة فضية وزن 89 كجم كلين رفع أثقال

- إيهاب عبدالرحمن فضية رمي الرمح ألعاب القوى

- منتخب الفروسية فضية الفرق

- إسراء عويس فضية الوثب الطويل ألعاب القوى

- أحمد عبدالغني فضية الكلين وزن 61 كجم رفع أثقال

- أحمد عبدالغني فضية الخطف وزن 61 كجم رفع أثقال

- عمر عصر فضية فردي رجال تنس طاولة

- يحي حافظ فضية

وزن 65 كجم مصارعة حرة

- عبداللطيف منيع فضية وزن 130 كجم مصارعة رومانيه

- أحلام يوسف فضية وزن تحت 55 كجم كاراتيه

- عبدالله ممدوح فضية وزن 75 كجم كاراتيه

- أحمد علي برونزية الكلين وزن 120 كجم رفع أثقال

- أية شحاته برونزية وزن 67 كجم تايكوندو

أحمد جابر برونزية الخطف وزن فوق 120 كجم رفع أثقال

- أحمد جابر برونزية الكلين وزن فوق 120 كجم رفع أثقال

- محمد طلعت برونزية فردي الفروسية

- شهد الحسيني برونزية 49 كجم تايكوندو

- بسمة عماد إبراهيم برونزية وزن 59 كجم في الكلين برفع الأثقال

-محمد مجدي برونزية دفع الجلة ألعاب القوى

- عمر السيد برونزية وزن 69 كجم ملاكمة

-يمنى عياد برونزية وزن 54 كجم ملاكمة

عزمي محيلبة برونزية الرماية سكيت

- يسري سامي برونزية وزن 60 كجم جودو

- سمر حمزة برونزية وزن 76 كجم مصارعة حرة

- شيماء محمد برونزية وزن 53 كجم مصارعة حرة

- علي زهران برونزية جهاز الحلق جمباز

- ضحى هاني برونزية الريشة الطائرة

- ريم أحمد فضية وزن 50 كجم كاراتيه

- يوسف حميدة برونزية وزن 125 كجم مصارعة حرة

هيثم فهمي برونزية وزن 60 كجم مصارعة رومانية

- عبدالرحمن عمر برونزية وزن 67 كجم مصارعة رومانية

- نور الدين حسن برونزية وزن 87 كجم مصارعة رومانية

- أحمد أيمن برونزية 67 كجم كاراتيه

- عمرو علاء برونزية وزن تحت 60 كجم كاراتيه