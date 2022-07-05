شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عزاء والدة مؤمن عيد الغفار مدرب منتخب الشباب فى بين السرايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم، الثلاثاء، عزاء والدة مؤمن عبد الغفار، نجم الترسانة السابق ومدرب منتخب الشباب مواليد 2006، فى بين السرايات شارع مرور الجيزة من أمام جامعة القاهرة.

وكانت والدة مؤمن عبد الغفار، لاعب الترسانة السابق والمدرب العام لمنتخب الشباب مواليد 2006 حاليا، قد توفيت فجر أمس، بعد صراع مع المرض.

واضطر مؤمن عبد الغفار إلى الخروج من معسكر المنتخب المقام حاليا بالقاهرة، ويمتد حتى يوم 7 يوليو الجارى، فى إطار البرنامج الموضوع من الجهاز الفنى للمنتخب استعدادا لبطولة كأس العرب.

وتوج منتخب مصر للناشئين 2006 بلقب بطولة شمال أفريقيا التى أقيمت بالجزائر فى مارس الماضى.

ويعد مؤمن عبد الغفار أحد قادة الترسانة فى العصر الذهبى، حيث لعب مع الشواكيش بدورى الأضواء لعدة مواسم وانتقل بعدها للعديد من أندية الدورى على رأسها المصرى والقناة.