شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير : عبد الله السعيد استبدل محاميه 3 مرات فى قضية الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي احمد شوبير عن كواليس جديدة في قضية عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالي ، عقب حصول النادي الأهلي علي حكم بالحجز علي ممتلكاته وارصدته في البنوك.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر إذاعة أون سبورت إف إم ان عبد الله السعيد قام باستبدال محاميه 3 مرات منذ بداية فترة التقاضي ، مضيفا أن هاني زهران محامي عبد الله السعيد المتواجد حاليا في القضية هو من أكد للجنة التسوية والتحكيم ان لاعب بيراميدز لن يستأنف علي الحكم الصادر مسبقا بتغريمه 2 مليون دولار ليتم تأكيد الحكم وتنفيذه من خلال الجهات التنفيذية.

في نفس السياق أكد محمد عثمان، المستشار القانونى للنادى الأهلى، أن كل الخطوات التى اتخذها النادى الأهلى ضد عبد الله السعيد قانونية صحيحة 100%، والحديث عن إيقاف الأهلى مخالف للقوانين.

وقال محمد عثمان، فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كل الخطوات التى اتخذها النادى الأهلى ضد عبد الله السعيد قانونية صحيحة 100%، والحكم بتغريم عبد الله السعيد بتغريمه 2 مليون دولار حكم نهائى لا يجوز الطعن ضده".

وأضاف المستشار القانونى للنادى الأهلى: "لا يجوز اللجوء لأى جهة دولية قبل استنفاذ كل مراحل التقاضى أمام المحاكم المصرية، والأهلى قام بالحجز التحفظي على أموال السعيد ليضمن الحصول على مستحقاته لدى اللاعب".

وتابع محمد عثمان: "لم نلجأ للمحاكم المدنية فى نزاعه مع السعيد والحكم خرج من مركز التسوية والتحكيم، والسعيد خالف بنود تعاقده الثلاثى مع الأهلى وأهلى جدة السعودى واستحق العقوبة".

واختتم المستشار القانونى للنادى الأهلى حديثه قائلا: "الحديث عن إيقاف الأهلى مخالف للقوانين، واللوائح تمنع حدوث ذلك؛ لأن الأهلى صاحب الحق وهو من وقع عليه الضرر".