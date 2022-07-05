شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. زياد السيسى للإصرار عنوان فى عالم السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك زياد السيسى لاعب منتخب سلاح السيف الإصرار فى الوصول إلى الإنجازات و حصد البطولات وسط تحدى الصعاب، يسعى دائما لاستعادة توازنه وتحويل الخسارة إلى مكسب فى ظل الطموح الذى يتمتع به اللاعب.

ونجح السيسى فى التتويج بالميدالية الذهبية فى منافسات سلاح السابر بعد الفوز على بطل إيطاليا 15/ 8 فى دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.

وكان زياد السيسي نجح فى التأهل للدور قبل النهائي لمنافسات سلاح السابر بعد الفوز على زميله أدهم معتز بنتيجة 15-11 في دور الثمانية ليضمن ميدالية جديدة لمصر.

زياد السيسى متزوجا من بطلة الإسكواش المصنفة الأولى على العالم نوران جوهر.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب زياد السيسى فى الصور التالية :