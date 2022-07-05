شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: "الركبة" سبب استبعاد حسين الشحات..ونجوم الأهلى معجبين بسواريز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاعلامى أحمد شوبير سبب استبعاد حسين الشحات نجم النادى الاهلى من مباراة فريقه أمام الجونة المقرر لها الليلة مشيراً إلى أن البرتغالى ريكاردو سواريز نال إعجاب نجوم القلعة الحمراء.

وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر إذاعة أون سبورت إف إم:"الناس بتقول كلام غريب على اللاعبين المستبعدين من قائمة الأهلى لمواجهة الجونة الليلة مع ؟أن الامور واضحة ، محمد عبد المنعم موقوف عشان حصل على إنذار وهوعلى الدكة فى مباراة سموحة، وياسر إبراهيم عنده شد خفيف فى العضلة الأمامية".

ويضيف شوبير:" نيجى بقى لحسين الشحات وهاقولكم مفاجأة حسين الشحات شعر بألم فى ركبته أثناء الإحماء قبل مباراة بتروجت الأخيرة فى كأس مصر وشارك فى المباراة ولكن بعدها شعر أن الألم زاد كثيراً فقرر الجهاز الطبى استبعاده لخضوعه فحص طبى ورنين عقب المباراة".

وتابع شوبير:" لاعبو الاهلى معجبين بسواريز شايفين أنه مدرب كويس بيحترم اللاعيبة وبيتعامل معاهم كويس جدا وهذا مؤشر جيد للفترة المقبلة".

يحل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ضيفاً ثقيلا على الجونة باستاد خالد بشارة بالغردقة فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.